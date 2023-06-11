12 июня
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Происшествия

Турцию вновь изрядно "тряхнуло"

В Турции произошло землетрясение, сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Магнитуда подземного толчка составила 5,0.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, указывает Газета.Ru. В феврале сильные сейсмособытия отмечали в Грузии, Румынии, в Таджикистане на границе с Китаем, Италии, Иране, Непале, а также в сибирских городах и рядом с Алтаем и на Камчатке.

Между тем назван точный метод предсказания землетрясений. В зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

Ранее водолазы на дне океана обнаружили предвестников самого мощного на планете землетрясения. Океанологи обнаружили неизвестные ранее дыры. Исследователи выяснили, что эти дыры начали активно испускать горячую жидкость. Дайверы-океанологи обнаружили сотни пугающих дыр. Ими "усеяно" дно Тихого океана. Они «плодятся» группами по три-четыре дыры на квадратный метр и расположены хаотично на глубине до 4 километров.

Подземный толчок

Ученые предупреждают, что когда-нибудь из-за этих дыр может случиться самое мощное землетрясение на планете - магнитудой в 9.

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