4 июля
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Происшествия

Турист из Алтайского края пропал в горах

32-летний мужчина из Алтайского края исчез в районе Семинского перевала в ночь с 29 на 30 июня, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Пропавший был пьян.

Он вышел из гостиницы "Золотой кедр" на 581 км "Чуйского тракта", чтобы купить алкоголь.

Однако из магазина мужчина не вернулся, уйдя в неизвестном направлении.

Организованные поиски не принесли результатов.

Приметы разыскиваемого: на вид 32 года, славянская внешность. Невысокий рост - около 160 см. Телосложение среднее. Волосы светлые, короткая стрижка.

Особые приметы: шрам на правой брови, на пальце левой руки татуировка - якорь.

Был одет в темно-синий спортивный костюм, сланцы, кепку темного цвета.

Всех, кто мог видеть пропавшего мужчину, просят обратиться в Шебалинский межрайонный следственный отдел в селе Онгудай, ул. Победы, 28А.

Или по телефону: 8(38845)22338, а также по телефону оперативного дежурного по следственному управлению 8-913-999-9072 либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (38845)22041 в ОМВД России по Онгудайскому району.

Ранее трое детей пропали во время похода на пик "Поднебесный" в Кузбассе.

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