Труп мужчины с предсмертной запиской нашли в алтайском городе

Труп мужчины обнаружил во время прогулки вечером 13 августа житель Камня-на-Оби, сообщают " Каменские новости ".

Очевидец гулял с собакой, когда наткнулся на тело.

Выяснилось, что погибший - 55-летний Николай Жданов, информацию подтвердили в следственном отделе.

При себе у него был СНИЛС, рядом лежали сумка и кепка.

Также у мужчины была предсмертная записка, датированная еще 3 августа.

На месте работали эксперты-криминалисты. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбудили уголовное дело.

О содержании записки пока неизвестно.

Ранее в ТРЦ "Европа" в Барнауле обнаружили труп мужчины в туалете.