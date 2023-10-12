Труп мужчины несколько часов пролежал в туалете столичного ресторана

Признаков насильственной смерти, следов волочения не было.
Рядом с погибшим нашли шприц, а также пузырек с неким веществом.
Ведется разбирательство.
Ранее труп с распоротым животом и отрезанной грудью обнаружили подростки в Барнауле.
По предварительным данным, мужчина встретился со своей возлюбленной и предложить выпить в заброшенном здании.
Во время посиделки он узнал, что у женщины появился новый ухажер и из-за ревности стал ее душить.
После того как она перестала дышать, подозреваемый поглумился на ее телом, а затем просто скинул в подпольное помещение.