Труп мужчины несколько часов пролежал в туалете столичного ресторана

Труп мужчины несколько часов лежал в туалете ресторана быстрого питания Rostic’s в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Признаков насильственной смерти, следов волочения не было.

Рядом с погибшим нашли шприц, а также пузырек с неким веществом.

Ведется разбирательство.

Ранее труп с распоротым животом и отрезанной грудью обнаружили подростки в Барнауле.

По предварительным данным, мужчина встретился со своей возлюбленной и предложить выпить в заброшенном здании.

Во время посиделки он узнал, что у женщины появился новый ухажер и из-за ревности стал ее душить.

После того как она перестала дышать, подозреваемый поглумился на ее телом, а затем просто скинул в подпольное помещение.