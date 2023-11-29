1 декабря
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Происшествия

Трое жителей Алтайского края угнали автомобиль и прокололи колеса у четырех машин

В Барнауле четыре горожанина заявили, что ночью колеса их автомобилей, которые находились во дворе — прокололи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция. Письмо.
Полиция. Письмо.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Четыре человека обратились в полицию с заявлением, что их колеса прокололи. А также один сообщил об угоне своей машины «Лада-2107».

Полицейские задержали молодых людей в возрасте 19, 22 и 23 лет. Известно, что задержанные вместе снимали квартиру и работали на стройке.

Компания выпивала во дворе дома и в какой-то момент один из них взял нож и проколол у трех автомобилей по одному колесу, а четвертому повредил два. После этого злоумышленники угнали один из автомобилей, который стоял рядом.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности двойного убийства россиянок.

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