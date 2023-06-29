29 июня
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Происшествия

Трое детей пропали во время похода в горы в Кузбассе

Трое детей пропали во время похода на пик "Поднебесный" в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
unsplash.com.

По информации источника, группа детей из детского дома №5 города Междуреченск отправилась в поход вместе с воспитателем.

Когда ребята спускались с зубьев пика "Поднебесный", трое подростков 13, 14 и 15 лет ушли вперед. Однако в лагерь они так и не пришли. Воспитатель заявил о пропаже детей.

Развернуты масштабные поиски. Несколько групп волонтеров и полицейских ищут подростков. Также местность изучают с воздуха беспилотники.

"Обследуют тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, склоны пика Поднебесный, ближайший посёлок Амзас, переправы и дорогу к реке", - сообщает Mash Siberia.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили мертвым шестилетнего мальчика, которого искали три дня. Его опекунша скрывала его смерть с декабря 2022 года.

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