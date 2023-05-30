Три россиянина погибли во время чистки уличного туалета

Три человека насмерть отравились во время чистки уличного туалета в Волгоградской области. Об этом сообщают РИА Новости.

Трагедия произошла в Даниловском районе Волгоградской области 30 мая.

Четыре человека чистили уличный септик в частном доме. Они отравились токсичными веществами.

До приезда скорой помощи на месте погибли три человека: женщина и двое мужчин. Четвертый работник выжил, его госпитализировали.

По информации комитете здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии.

Ранее девочка получила компрессионный перелом позвоночника после игры на детской площадке в Барнауле.