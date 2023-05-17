17 мая
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Происшествия

Три москвички пытались продать младенца в торговом центре

Три женщины пытались продать новорожденную девочку в торговом центре в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Установлено, что три женщины 46, 39 и 30 лет собирать продать новорожденную девочку в одном из торговых центров на севере Москвы 15 мая.

Они отдали младенца четвертой женщине за 60 тыс. рублей. Покупательница действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

После совершения сделки трех женщин задержали. Жизни ребенка ничего не угрожает, девочку поместили в медицинское учреждение.

На данный момент следователи устанавливают полную картину произошедшего, опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ингушетии 28-летняя мать отдала подруге своего нежеланного новорожденного ребенка и потребовала за него 400 тыс. рублей.

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