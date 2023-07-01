Трем барнаульским военнослужащим, ушедшим в самоволку, вынесли приговор

Барнаульскиий гарнизонный суд вынес приговоры трем военнослужащим, ушедшим в самоволку. Только одному из них дали условное наказание. Пресс-служба суда опубликовала документ 30 июня.

Все трое военнослужащих совершили преступление по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы).

К пяти годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили военного, ушедшего в самоволку 1 декабря 2022 года. Зимой он уехал к родным и вернулся в военную комендатуру только 10 февраля. Фигурант дела проходил службу по мобилизации.

Другой приговор вынесли мобилизованному, который так же самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. 8 января военнослужащий ушел в самоволку, чтобы провести время со своими родственниками и знакомыми.

Через месяц он прибыл в органы военного управления, однако в часть так и не вернулся - продолжил отдыхать. В военную комендатуру мобилизованный прибыл только 1 марта. Согласно материалам суда, 29 июня мужчине назначили шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Условное наказание получил только один контрактник, ушедший из воинской части 19 января. Мужчина проводил время с семьей, а после вернулся в военкомат 6 февраля. Барнаульский гарнизонный суд приговорил его к трем годам условно. Судья учел, что военный - ветеран боевых действий, отец пятерых маленьких детей и участник СВО.