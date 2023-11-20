Трех последователей Тесака из Сибири задержали за расправу над 25-летним парнем

В Новосибирске 10 ноября женщина заметила бездыханного мужчину.
На нем оказалось около десяти ножевых ранений, которые локализовались на шеи и груди.
Оказалось, что к преступлению причастны подростки от 13 до 17 лет.
При этом они заранее подготовились к нападению — взяли на прогулку нож. После этого подростки избили мужчину, забрали деньги, телефон и убили.
Известно, что последователи Тесака напали минимум еще на одного прохожего в тот же вечер.
На данный момент двоих поместили в СИЗО. А судьба 13-летнего решается, так как он не достиг возраста уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае.