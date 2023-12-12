Трагедия при пожаре: сибирячка выбросила из окна детей, чтобы спасти их

Сама погибла.
Трагедия произошла накануне вечером. Пожар начался в квартире на пятом этаже, где проживала семья с тремя детьми — 4, 7 и 9 лет.
Мать смогла подвести к окну четырехлетнего сына и семилетнюю дочь, чтобы сбросить их соседям — и те успели покинуть загоревшееся здание, указывает Газета.Ru.
Сама женщина пыталась тоже выпрыгнуть из окна. Но получила травмы, несовместимые с жизнью — медикам не удалось ее спасти. Девятилетний ребенок и супруг женщины также погибли.
Спасенные дети сейчас находятся в реанимации
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, указывает Газета.Ru.
Ранее пожар вынудил мать выбросить детей из окна многоэтажки. Это случилось в Алма-Ате. Отчаявшаяся мать с верхних этажей выбросила детей из окна, а затем прыгнула сама.
Внизу их ждали неравнодушные жители, вооружившиеся матрасом. Всех поймали.
Пожар локализовали и ликвидировали - в итоге горели электрические кабели на всех этажах.
В больницу госпитализировали 31 человека, в том числе 16 детей.