Трагедия на акватории: 12-летняя сибирячка спасала подругу, но утонула

ЧП случилось случилось в поселке Российка. На реке находилась компания детей.
Они играли на самодельном плоту, и в какой-то момент одна из девочек упала в воду и начала тонуть. Тогда 12-летняя, которая умела плавать, бросилась ей на помощь. Однако выбраться из воды не смогла, пишет 19rusinfo.ru.
Первую девочку при этом удалось спасти. Кто именно спас — уточняют в региональном Следственном комитете.
Ранее за неделю в Новосибирске утонуло семь человек. Количество утонувших людей выросло в полтора раза, по сравнению с 2022 годом.