Теперь коты с нами на "ты". Как РЖД изменили правила перевозки животных после гибели кота Твикса

В Кирове проводница поезда выкинула кота на улицу, потому что посчитала его беспризорным. Животное нашли мертвым, а работницу РЖД потребовали уволить более 300 тыс. россиян. Подробнее об изменениях после прецедента расскажет altapress.ru .

Гибель кота

Кот Твикс возвращался с хозяином в Санкт-Петербург после операции на Урале. Животное самостоятельно выбралось из переноски и отправилось гулять по вагону. К проводнице обратились пассажиры, чтобы найти его хозяина. Но женщина решила, что кот бродячий и зашел в поезд случайно. Тогда она высадила его на перрон.

Когда состав тронулся, один из пассажиров заметил, что его кот исчез. Тревогу забили и в интернете: в Кирове, где высадили животное, его начали искать волонтеры.

Твикса нашли мертвым. Его опознали хозяева.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после гибели кота, выброшенного на железной дороге в Кирове.

Петиция об увольнении

Пользователи сети создали петицию об увольнении сотрудницы РЖД. Ее подписали более 340 тыс. человек за четыре дня.

Также создали обращение о возбуждении уголовного дела против проводницы. Оно собрало более 131 тыс. подписей.

Новые правила перевозки

В РЖД провели служебное расследование трагического происшествия.

Чтобы исключить повторение подобных случаев, в документы вносят изменения. Они касаются перевозки домашних животных.

Проводникам запретят высаживать животных из поезда. Обнаруженного "беспризорника" передадут работникам РЖД на остановочных пунктах. Те, в свою очередь, вызовут зоозащитную организацию.

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