Тело третьего ребенка обнаружили в реке Приморского края

Тело 12-летней девочки, третьей пропавшей, обнаружили в реке в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС .

Спасатели и волонтеры обнаружили тело девочки на реке Арсеньевка в Приморском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Она была последней из троих пропавших детей. Тела еще двух подростков были найдены накануне.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), оно находится на контроле районной прокуратуры.

Напоминаем, что четверо детей от 8 до 12 лет - трое мальчиков и девочка - ушли купаться на речку. Один из детей начал тонуть и звать друзей на помощь. Товарищи пытались спасти мальчика, но всех унесло течением.

Одному ребенку повезло - он зацепился за корягу. Выбравшись на берег, мальчик позвонил маме и рассказал о случившемся. Вскоре нашли тела трех его друзей.