1 августа
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Происшествия

ТАСС: беспилотник влетел в башню "Москва-сити" в столице

Взрыв произошел в здании "IQ-квартала", расположенного в "Москва-Сити" 30 июля. В нее влететел беспилотник. Об этом сообщает ТАСС.

Беспилотник врезался в башню "Москва-сити"
Беспилотник врезался в башню "Москва-сити"
Telegram-канал "112"

Экстренные службы сообщают о взрыве, который произошел на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной.

Из-за взрыва были выбиты стекла окон. Пожара не последовало.

Экстренные службы эвакуировали всех сотрудников и посетителей башни "IQ-квартала". По предварительным данным, в здание влетел беспилотник.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников по Москве. По его словам, жертв и пострадавших нет. Повреждены фасады двух офисных башен "Москва-Сити".

Ранее утром 30 июля на западе Подмосковья ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа, добавляет ТАСС.

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