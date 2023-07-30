ТАСС: беспилотник влетел в башню "Москва-сити" в столице

Взрыв произошел в здании "IQ-квартала", расположенного в "Москва-Сити" 30 июля. В нее влететел беспилотник. Об этом сообщает ТАСС .

Экстренные службы сообщают о взрыве, который произошел на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной.

Из-за взрыва были выбиты стекла окон. Пожара не последовало.

Экстренные службы эвакуировали всех сотрудников и посетителей башни "IQ-квартала". По предварительным данным, в здание влетел беспилотник.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку украинских беспилотников по Москве. По его словам, жертв и пострадавших нет. Повреждены фасады двух офисных башен "Москва-Сити".

Ранее утром 30 июля на западе Подмосковья ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа, добавляет ТАСС.