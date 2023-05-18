Суд оставил без изменений приговор Иволгинскому потрошителю за убийство 17-летней девушки в Барнауле

Алтайский краевой суд оставил без изменений приговор Кегашбеку Орунбаеву - маньяку по прозвищу Иволгинский потрошитель. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

В мае Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную маньяком.

Заседание прошло 11 мая. Судья Алла Арбачакова вынесла решение об оставлении судебного решения без изменения.

Кегашбек Орунбаев приговорен к двум пожизненным срокам. В последний раз его осудили за изнасилование и убийство 17-летней девушки из Барнаула.

В связи с последним делом Орунбаева этапировали в Барнаул из колонии "Черный дельфин" в мае 2022 года.

Altapress.ru рассказал в своем материале, как Иволгинский потрошитель оказался в Барнауле и почему убивал девушек.