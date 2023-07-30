1 августа
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Происшествия

Страшный ураган обрушился на несколько регионов: девять человек погибли, десятки пострадали

Ураган обрушился на несколько российских регионов. Больше всего пострадал Приволжский федеральный округ. Есть погибшие и пострадавшие, также было нарушено энергосбережение в десятках населенных пунктах. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Ураган
Ураган
Freepic

В Марий Эл погибли семь человек, в том числе трое детей. Они отдыхали в палаточном лагере на территории дикого пляжа, сообщил губернатор Юрий Зайцев. По предварительной причине, смерть наступила из-за падения деревьев на палатки. Пострадали еще 22 человека.

Ураган нанес серьезный ущерб в Ульяновской области. Пострадало восемь человек, в том числе трое детей. Сильный ветер повредил кровли жилых домов и административных зданий. Также начавшийся пожар в Кузоватовском районе на свалке перекинулся из-за сильного ветра на два нежилых дома и на лес.

В Нижегородской области погибла 71-летняя женщина, во время непогоды она находилась на парусном судне, которое перевернулось во время сильного ветра. Другие три человека были спасены. В Кстовском муниципальном округе три человека пострадали из-за опрокинувшейся остановки. В центре области за час выпала половина среднемесячной нормы осадков, с начала июля норма превышена на 240%

В Татарстане погибла девушка-подросток. Девочка находилась в палатке, на которую упало дерево, сообщает ТАСС. Ее семья отдыхала в Боровом Матюшино, другие дети, которые находились в палатке, не пострадали. Также ураган нарушил энергосбережение, без света оставались 11,7 тыс. человек в 14 населенных пунктах.

Пострадал город Никольск Пензенской области, в нем проживает около 20 тыс. человек. Он остался без света после урагана. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Помимо Приволжского федерального округа пострадала Карачаево-Черкессия. Ветер повалил около 100 деревьев, часть повредила припаркованные машины и оборвала провода, сообщил мэр Алексей Баскаев. Со здания школы сорвало фрагмент кровли, поврежден забор. Также в Черкесске погиб 25-летний мужчина из-за падения дерева.

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