Страшная авария произошла в Алтайском крае.

По словам очевидцев, водитель на Lexus подрезал грузовик, который вылетел на встречку и столкнулся с жигули.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль слетел с дороги прямо в реку.
Страшная авария произошла на трассе под Алейском, сообщает "В курсе 22".
По словам очевидцев, водитель на Lexus подрезал грузовик, который вылетел на встречку и столкнулся с жигули.
Ранее сообщалось, что в Барнауле автомобиль слетел с дороги прямо в реку.
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