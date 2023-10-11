11 октября
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Происшествия

Столичные власти прокомментировали ЧП в московском метрополитене

Сергей Собянин прокомментировал ЧП, которое произошло на южном участке Люблинско-Дмитровской в Москве.

Столкновение поездов.
Столкновение поездов.
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Оперативные службы сообщают, что причиной столкновения поездов в метро Москвы могла стать техническая неисправность.

Отмечается, что среди пассажиров серьезно пострадавших нет.

Машинист поезда получил травму, медики оказывают ему помощь.

На данный момент проводят работы по восстановлению, движение поездов запустят в ближайшее время.

При этом всем окажут помощь и поддержку.

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от станции «Дубровка» до станции «Люблино» с остановками у станций метро по пути:

  • Дубровка
  • Кожуховская
  • Печатники
  • Волжская
  • Люблино

Ранее сообщалось, что в Московском метро столкнулись два поезда. Есть пострадавшие.

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