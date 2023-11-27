Стихийное бедствие: на железную дорогу города-курорта валились деревья

Деревья падали на железнодорожные пути и автодороги. Сейчас восстановлено нарушенное из-за шторма железнодорожное сообщение.

Пострадавших в результате непогоды в городе нет.

Аэропорт работает по фактической погоде, указывает Газета.Ru. Штормпрогноз в городе-курорте действует до конца 27 ноября.

Между тем на российский пляж мощный шторм выбросил сухогруз. На борту Blue Shark находится вся команда.

Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц. Экипаж ищет решение ситуации, но мешает бушующая непогода.

Все службы экстренной помощи — в полной готовности.