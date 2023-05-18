Стая собак загрызла 25 овец и ягнят на Алтае

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Онгудай Республики Алтай в ночь на 14 мая, сообщает местная администрация.

Домашние собаки на самовыгуле сбились в стаю и задавили 25 особей овцематок и ягнят.

Хозяев одной из собак породы алабай удалось установить и составить на них протокол. На владельцев питомца подадут судебный иск, в том числе о возмещении материального ущерба.

С начала 2023 году административной комиссией Онгудайского района на хозяев оставленных без надзора животных составили уже 35 протоколов. Безответственные владельцы собак получили штрафы на сумму 52 тыс. рублей.

Ранее четырехлетняя девочка едва не осталась без глаза из-за бродячей собаки в Бийске.