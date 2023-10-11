Стало известно имя второго погибшего россиянина после атаки ХАМАС на Израиль

Погибшим оказался 35-летний Давид Лысцов из Златоуста. Об этом сообщает Baza .

Лысцов переехал в Израиль в 14 лет по программе репатриации.

Первое время родственники не переживали за мужчину, так как он жил в городе Кирьят-Ям под Хайфой. Там почти никто не пострадал в ходе атаке.

Однако 7 октября Давид оказался в самом центре нападения. Он работал охранником на фестивале Nature Party. Напомним, что посетителей мероприятия взяли в плен и расстреляли боевики.

Мужчина успел позвонить жене и был на связи до самой гибели.

Отмечается, что по последним данным, в ходе атаки ХАМАС погибли четыре россиянина, еще шесть числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что число погибших после нападения ХАМАС превысило 1000 человек.