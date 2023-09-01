2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Стало известно, где похоронили стюардессу самолета Евгения Пригожина

Похоронили стюардессу Кристину Распопову, которая находилась в момент авиакатастрофы на борту самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет ORDA Kazakhstan.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

С девушкой простились в городе Рудный Республики Казахстан. Там живет ее мать, указывает "МК".

Для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.

Накануне с военными почестями похоронили в Мытищах командира с позывным "Вагнер" — Дмитрия Уткина. Он находился на борту разбившегося Embraer Legacy вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Что произошло?

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость