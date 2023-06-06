Стало известно, что случилось с ребенком, которого сбила пенсионерка в Горняке

Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, которого сбила пенсионерка в Горняке. Об этом сообщает "Толк".

По информации издания, за рулем серебристой LADA Kalina находилась местная учительница. Очевидцы сообщают, что она пыталась скрыться с места аварии, оправдываясь тем, что ей нужно забрать ребенка из школы. Уехать ей не дала женщина из рядом стоящего автомобиля.

Мальчика доставили в ЦБ Локтевского района. По информации источника, он жив, не может шевелить ногой. Также ребенок получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Коллеги женщины сообщили "Толку", что учительница продолжает работать в школе. По их словам, 5 июня она сопровождала своих учеников на ЕГЭ, а также "много улыбалась и разгадывала кроссворд".

Напоминаем, что 2 июня 11-летний мальчик катался на электросамокате и пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без спешки. Его сбил автомобиль LADA Kalina, которым управляла 76-летняя женщина. Она не только не притормозила, но и не остановилась после столкновения.