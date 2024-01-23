23 января
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Происшествия

В страшной аварии на Чуйском тракте погибло три человека. Подробности

Сегодня, на 276 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе в районе с. Гордеевка произошло смертельно ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Страшное ДТП случилось в Алтайском крае.
Страшное ДТП случилось в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин

В результате столкновения погибло три человека, один получил травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Land Rover Defender.

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа», водитель и пассажир автомобиля «Land Rover Defender. скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Еще один пассажир автомобиля Land Rover Defender. получил травмы различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные.

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