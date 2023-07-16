По информации ФСБ, 14 июля в Москве и Рязанской области члены неонацистской группировки "Параграф-88" осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.
Создатель группировки признался, что убить двух журналисток им поручили СБУ, сообщает ТАСС. За каждое убийство обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.
Также за разведку местности участникам "Параграф-88" заплатили по 20 тыс. рублей.
ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России вовремя предотвратили покушения.
В ходе допроса у задержанных изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, которые участники группировки предварительно закопали.
Также в арсенале подозреваемых обнаружили ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу.
Дополнительно сотрудники правоохранительных органов изъяли средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения "Параграф-88".
Басманный суд Москвы 15 июля арестовал семерых членов националистических организаций. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.
Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние. По этой причине фото- и видеосъемку пресс-служба суда не будет проводить.
Под арестом подозреваемые пробудут до 14 сентября.
Следком пока не сообщал об открытии уголовного дела. При этом в ведомстве намерены возбудить дела "с экстремистской и террористической окраской".
Маргарита Симоньян заявила, что это уже второй случай подготовки покушения на нее за год, передает Telegram-канал RT. Она отметила, что привыкла жить "с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем".
Журналистка заявила, что ей жаль молодых участников группировки, и что есть вещи страшнее смерти - позор, предательство, жизнь с ощущением, что совершил непоправимую ошибку.
"Что он (участник группировки - прим. altapress.ru) читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны", - указала Симоньян.
Собчак же в своем Telegram-канале поблагодарила правоохранительные органы за предотвращение покушения. "Если все это правда", - подчеркнула она. В случае, если информация об ее покушении оказалась ложной, то журналистка называет это "обычной подлостью".
"В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”, - заявила Собчак.