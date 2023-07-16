17 июля
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Происшествия

Стали известны подробности предотвращенных покушений на Симоньян и Собчак

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили покушение на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Также есть информация, что готовилось убийство журналистки Ксении Собчак. Что известно о происшествии - в материале altapress.ru.

Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян.
Кадр программы / t.me/margaritasimonyan
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Что произошло?

По информации ФСБ, 14 июля в Москве и Рязанской области члены неонацистской группировки "Параграф-88" осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

Создатель группировки признался, что убить двух журналисток им поручили СБУ, сообщает ТАСС. За каждое убийство обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Также за разведку местности участникам "Параграф-88" заплатили по 20 тыс. рублей.

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России вовремя предотвратили покушения.

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Орудия покушения

В ходе допроса у задержанных изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, которые участники группировки предварительно закопали.

Также в арсенале подозреваемых обнаружили ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу.

Дополнительно сотрудники правоохранительных органов изъяли средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения "Параграф-88".

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
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Арест подозреваемых

Басманный суд Москвы 15 июля арестовал семерых членов националистических организаций. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.

Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние. По этой причине фото- и видеосъемку пресс-служба суда не будет проводить.

Под арестом подозреваемые пробудут до 14 сентября.

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Возбуждено ли уголовное дело?

Следком пока не сообщал об открытии уголовного дела. При этом в ведомстве намерены возбудить дела "с экстремистской и террористической окраской".

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru
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Реакция Симоньян и Собчак

Маргарита Симоньян заявила, что это уже второй случай подготовки покушения на нее за год, передает Telegram-канал RT. Она отметила, что привыкла жить "с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем".

Журналистка заявила, что ей жаль молодых участников группировки, и что есть вещи страшнее смерти - позор, предательство, жизнь с ощущением, что совершил непоправимую ошибку.

"Что он (участник группировки - прим. altapress.ru) читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны", - указала Симоньян.

Собчак же в своем Telegram-канале поблагодарила правоохранительные органы за предотвращение покушения. "Если все это правда", - подчеркнула она. В случае, если информация об ее покушении оказалась ложной, то журналистка называет это "обычной подлостью".

"В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”, - заявила Собчак.

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