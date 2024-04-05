Подробности нападения
42-летний Александр Быданов напал с ножом на чиновника, когда он уже вышел из здания дома культуры и подходил к служебному автомобилю. Преступник внезапно выскочил из своего автомобиля Toyota Corolla, припаркованного рядом. Охрана среагировать не успела.
После нанесения быстрого колотого удара в живот Быданов пытался убежать с места, но в ходе погони в него выстрелил один из сотрудников. Пуля попала в левую голень. Раненого нападавшего задержали.
Пострадавшие
Раненых губернатора и преступника доставили в приемный покой Апатитско-Кировской больницы. Обоих прооперировали.
У губернатора диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки. Состояние Чибиса оценили как стабильно тяжелое. Сейчас он находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии.
О нападавшем
С Александром Быдановым сейчас работают следователи.
В 2020 году он уже был судим по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Также его несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
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