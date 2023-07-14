Стали известны подробности о гибели подростка от удара молнии

В результате чего 16-летний парень погиб на месте, а его брат доставлен в больницу.
Местные жители рассказали о том, что погибший находился под опекой у тети, так как его мать умерла. Семья мальчика многодетная, всего пять детей.
Молодые люди пасли коров, на выпасе детей и настигла гроза. После роковой молнии на стволе дерева осталась царапина.
Ребят обнаружил один из братьев, когда после ливня пошел их искать.
Сейчас 13-летний мальчик находится под наблюдением врачей в реанимации. В него тоже попала молния.
Похороны погибшего подростка состоялись 14 июля.
В СУ СК РФ по Новосибирской области по факту произошедшего начата проверка.
Ранее второй человек за сутки скончался в Новосибирской области от удара молнией.