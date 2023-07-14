17 июля
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Происшествия

Стали известны подробности о гибели подростка от удара молнии

При грозовом разряде молния попало в дерево, под которым спасались от ливня двое несовершеннолетних, сообщает "КП-Новосибирск". Это случилось 13 июля.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

В результате чего 16-летний парень погиб на месте, а его брат доставлен в больницу.

Местные жители рассказали о том, что погибший находился под опекой у тети, так как его мать умерла. Семья мальчика многодетная, всего пять детей.

Молодые люди пасли коров, на выпасе детей и настигла гроза. После роковой молнии на стволе дерева осталась царапина.

Ребят обнаружил один из братьев, когда после ливня пошел их искать.

Сейчас 13-летний мальчик находится под наблюдением врачей в реанимации. В него тоже попала молния.

Похороны погибшего подростка состоялись 14 июля.

В СУ СК РФ по Новосибирской области по факту произошедшего начата проверка.

Ранее второй человек за сутки скончался в Новосибирской области от удара молнией.

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