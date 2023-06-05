Стали известны подробности ДТП, в котором сбили ребенка в Горняке

Инцидент произошел 2 июня в 14:10 на улице Ленина, в районе дома № 9.
Известно, что 11-летний подросток катался на электросамокате и пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без спешки.
Произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina, которым управляла 76-летняя женщина. Она ехала в прямом направлении.
В результате ДТП подросток получил телесные травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ЦРБ Локтевского района.
Ранее барнаульский поезд, ехавший в Москву, насмерть сбил человека.