7 июня
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Происшествия

Стали известны подробности ДТП, в котором сбили ребенка в Горняке

Стали известны подробности ДТП с наездом на ребенка в Горняке. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

Инцидент произошел 2 июня в 14:10 на улице Ленина, в районе дома № 9.

Известно, что 11-летний подросток катался на электросамокате и пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без спешки.

Произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina, которым управляла 76-летняя женщина. Она ехала в прямом направлении.

В результате ДТП подросток получил телесные травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ЦРБ Локтевского района.

Ранее барнаульский поезд, ехавший в Москву, насмерть сбил человека.

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