Стали известны подробности атаки беспилотников на Москву

В ночь на 30 июля несколько беспилотников атаковали Москву. Два из них попали в башни "Москва-Сити". Подробности произошедшего - в материале altapress.ru.

Что произошло?

По данным Минобороны, в ночь на 30 июля три беспилотника попытались атаковать Москву. В результате силы ПВО уничтожили один из них в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Потеряв управление, дроны упали на территории "Москва-Сити" и повредили две башни. В здании "IQ-квартал" оказались выбиты стекла окон на уровне 5-6 этажа. Также пострадало остекление с первого по четвертый этажи в башне "Око-2".

Есть ли пострадавшие?

Да, один человек пострадал. Предположительно, это охранник одной из башен, в которую врезался беспилотник. Жертв нет.

После ЧП из зданий комплекса "Москва-Сити" всех людей спешно эвакуировали

Каки происшествие повлияло на работу аэропортов?

Из-за происшествия временно закрылся столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была снова возобновлена.

Также временно были запрещены полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья.