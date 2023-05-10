Сразу после взлета самолет вернулся в Толмачево

В Новосибирске самолет сразу после взлета вернулся в международный в аэропорт «Толмачево», пишет sib.fm.

Самолет авиакомпании «Сибирь» следовал по оборотному маршруту Новосибирск – Кемерово – Новосибирск.

Из-за технической неисправности борт вернулся в аэропорт вылета.

В общей сложности более 130 пассажиров не смогли улететь к месту назначения.

Ранее гигантский рой пчел помешал вылету самолета и сорвал рейс. Обилие насекомых обнаружили на взлетно-посадочной полосе, когда лайнер готовился к вылету. По словам сотрудников аэропорта, семейство пчел нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку. Насекомых отогнать не удалось. Для безопасности рейс отменили.