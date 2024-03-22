22 марта
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Происшествия

Сразу двум россиянам стало плохо в самолете. Борт пришлось посадить

Самолет «Аэрофлота» посадили в Ташкенте. У авиакомпании был рейс из Бангкока в Екатеринбург, сообщает SHOT.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Мужчине стало плохо в самолете, экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. 59-летнего пассажира пришлось госпитализировать, у него случился инфаркт.

Его супруга осталась на борту и решила лететь дальше в Екатеринбург. Мужчину доставили в республиканскую ташкентскую больницу.

Спустя час самолет снова решил взлететь, но ему опять помешали. Еще одной пассажирке стало плохо, ее тоже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что Boeing с пассажирами на борту резко сменил курс из-за недомогания пилота.

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