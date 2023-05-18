19 мая
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Происшествия

Сразу два крупных пожара произошли в Алтайском крае

В районном центре Угловское и в Егорьевском районе загорелись дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

На ул. Кирова загорелись пять нежилых домов. Площадь пожара составила около 300 кв. м. На месте происшествия работают 10 пожарных и пять автоцистерн. Угрозы соседним домам нет.

В Егорьевском районе также загорелись несколько построек. Пожарные уже ликвидировали пожар на площади около 200 кв. м. На месте работали 13 спасателей. В результате происшествий никто не пострадал.

"По предварительным данным причина пожаров — неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды", — отметили в ведомстве.

В МЧС призвали жителей края не пользоваться открытым огнем и быть осторожнее.

Ранее свалка загорелась в алтайском селе.

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