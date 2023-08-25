26 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Специалисты рассказали, почему Пригожина не опознали

Директор НИИ судебной экспертизы «СТЭЛС» Александр Власов рассказал, почему сразу не могли опознать Пригожина.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

Дело в том, что для ДНК-теста берется материал из объекта, который принадлежит предполагаемому персонажу. Больше всего информативного генетического материала содержится в зубах и ногтевых пластинах. Даже при пожаре зубы не горят, поэтому тип происшествия никак не влияет, пишет MSK1.RU.

После таких катастроф экспертиза может проводиться довольно долгое время — до двух недель. После судебно-медицинской экспертизы и взятия образцов для ДНК-экспертизы родственникам могут выдать разрешение на захоронение с пометкой, без 100-процентного подтверждения, что это именно он. Будет выписан запрет на кремацию, чтобы при появлении сомнений была возможность эксгумировать тело.

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области. Самолет Embraer, на борту которого находились 10 человек,разбился. Погибли все находившиеся на борту. В списках погибших — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость