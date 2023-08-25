Специалисты рассказали, почему Пригожина не опознали

Дело в том, что для ДНК-теста берется материал из объекта, который принадлежит предполагаемому персонажу. Больше всего информативного генетического материала содержится в зубах и ногтевых пластинах. Даже при пожаре зубы не горят, поэтому тип происшествия никак не влияет, пишет MSK1.RU.

После таких катастроф экспертиза может проводиться довольно долгое время — до двух недель. После судебно-медицинской экспертизы и взятия образцов для ДНК-экспертизы родственникам могут выдать разрешение на захоронение с пометкой, без 100-процентного подтверждения, что это именно он. Будет выписан запрет на кремацию, чтобы при появлении сомнений была возможность эксгумировать тело.

ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области. Самолет Embraer, на борту которого находились 10 человек,разбился. Погибли все находившиеся на борту. В списках погибших — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным.