27 июня
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Происшествия

Спасатель и ребенок погибли при страшном пожаре в многоэтажке в Подмосковье

Спасатель и ребенок сорвались с высоты в многоэтажном доме во время страшного пожара. Трагедия произошла в подмосковном Королеве 25 июня.

Пожар в многоэтажке в Королеве
Пожар в многоэтажке в Королеве
Скриншот видео

Пожар произошел в квартире на 14-м этаже в 25-этажном доме в Королеве вечером 25 июня, сообщают РИА Новости.

Пожарный и ребенок пытались спастись и повисли на перилах. Однако не удержались и упали с большой высоты - оба погибли, сообщает ТАСС.

Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, еще десять спасли по лестничным маршам. В 23:41 мск пожар удалось полностью ликвидировать.

По данный прокуратуры Московской области, причиной пожара мог стать поджог, указывает ТАСС. Очевидцы заявляют, что его мог устроить хозяин квартиры после ссоры с женой, добавляет Lenta.ru.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

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