Соцсети: у бийского кафе зарезали мужчину

Преступление подтвердили в полиции, сообщает "Бийский рабочий".
Инцидент произошел у шашлычной по улице Яминская.
В кафе поссорились двое мужчин. В ходе ссоры на улице 32-летний мужчина ударил ножом в живот 31-летнего оппонента, ранее судимого. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления.
Известно, что нападавший был ранее неоднократно судим.
Очевидцы сообщают, что мужчину ударили несколько раз ножом. После первого удара пострадавший сумел вытащить оружие, однако ему нанесли второе ножевое ранение в область сердца.
"В данный момент следствие выясняет все обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщают в полиции.