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Происшествия

Соцсети: ОМОН задержал спортсменов на футбольном поле в Барнауле

Вечером 17 августа барнаульцы заметили, как на футбольном поле работали сотрудники ОМОН. По их словам, есть задержанные. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Работа ОМОН на футбольном поле в Барнауле
Работа ОМОН на футбольном поле в Барнауле
Инцидент Барнаул

ОМОН работал на территории футбольного клуба ТЕМП.

На опубликованных кадрах можно заметить, как по футбольному полю проходят сотрудники в форме силовых структур. Вероятно, они задержали несколько человек - на видео можно заметить граждан в спортивной форме с заложенными за голову руками.

Также, по словам очевидца, у здания ТЕМПа стояли два спецавтомобиля.

Некоторые граждане заявили в комментариях, что были задержаны мигранты, которые нарушили миграционный режим. Официальной информации о случившемся пока нет.

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