Соцсети: ОМОН задержал спортсменов на футбольном поле в Барнауле

ОМОН работал на территории футбольного клуба ТЕМП.
На опубликованных кадрах можно заметить, как по футбольному полю проходят сотрудники в форме силовых структур. Вероятно, они задержали несколько человек - на видео можно заметить граждан в спортивной форме с заложенными за голову руками.
Также, по словам очевидца, у здания ТЕМПа стояли два спецавтомобиля.
Некоторые граждане заявили в комментариях, что были задержаны мигранты, которые нарушили миграционный режим. Официальной информации о случившемся пока нет.