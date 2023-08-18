Соцсети: ОМОН задержал спортсменов на футбольном поле в Барнауле

Вечером 17 августа барнаульцы заметили, как на футбольном поле работали сотрудники ОМОН. По их словам, есть задержанные. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

ОМОН работал на территории футбольного клуба ТЕМП.

На опубликованных кадрах можно заметить, как по футбольному полю проходят сотрудники в форме силовых структур. Вероятно, они задержали несколько человек - на видео можно заметить граждан в спортивной форме с заложенными за голову руками.

Также, по словам очевидца, у здания ТЕМПа стояли два спецавтомобиля.

Некоторые граждане заявили в комментариях, что были задержаны мигранты, которые нарушили миграционный режим. Официальной информации о случившемся пока нет.