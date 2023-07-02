Соцсети: муж насмерть переехал жену на автомобиле в Алтайском крае

По словам очевидцев, пьяный муж несколько раз переехал жену на автомобиле, которая возвращалась домой.
Женщина скончалась.
Ранее в Бийске водитель "Жигулей" хотел скрыться с места ДТП, но улетел в кусты.
Очевидцы сообщили "Инцидент Барнаул", что 1 июля в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края произошло убийство женщины.
По словам очевидцев, пьяный муж несколько раз переехал жену на автомобиле, которая возвращалась домой.
Женщина скончалась.
Ранее в Бийске водитель "Жигулей" хотел скрыться с места ДТП, но улетел в кусты.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter