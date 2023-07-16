Соцсети: Мальчик, чудом выживший в аварии в Луговом, утонул вместе с другом в Тальменке

Очевидцы сообщают, что трагедия произошла на реке Чумыш, в районе железнодорожного моста.

Погибли двое мальчиков 10 и 11 лет. Они были жителями села Наумово.

Источник уточняет, что один из утонувших детей ранее чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом в 2021 году. Тогда под снегоуборочный поезд попала машина с четырьмя детьми, которых везла домой учительница. На месте ДТП погибли трое детей, чудом выжили педагог и один ребенок.

Женщина в результате получила 5,5 лет тюремного заключения, а также лишилась права управления транспортным средством сроком на три года.

Ранее на городском пляже в Барнауле утонул 20-летний парень.