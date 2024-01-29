Сотрясение мозга и сломанный позвоночник: что известно о состоянии пострадавших девочек в Бийске

Накануне две сестры пяти и девяти лет на большой скорости врезались в дерево при катании на тюбинге. «Космосолка» рассказала о подробностях ЧП.

Известно, что девочки катались с дедушкой в районе спортивного комплекса «Заря».

Скорее всего, мужчина не заметил предупреждающих аншлагов и разрешил внучкам скатиться с несанкционированной горки. Однако «ватрушку» занесло, и девочки врезались в дерево. Дети получили серьезные травмы.

При этом недавно на этом же месте пострадал другой ребенок. Из-за удара он повредил почку, ее пришлось удалить. После этого там установили знаки, но взрослые не обращают на них внимания.

Отмечается, что младшей из сестер госпитализация не потребовалась. А старшая сломала позвоночник и на данный момент находится в нейрохирургическом отделении в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае ребенок сломал позвоночник на горке.

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