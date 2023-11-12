Соседи помогли выбраться трем девочкам из горящей барнаульской квартиры

Накануне в барнаульской многоэтажке на ул. Солнечная поляна произошел пожар.

В квартире находились три девочке, самой старшей из них — 11 лет. Они убежали в дальнюю комнату и стали звать на помощь.

Соседи помогли детям выбраться из квартиры через окно до приезда пожарного подразделения, указывает "Алтайская правда".

Спасатели эвакуировали пятерых жителей из задымленной зоны, 38 вышли на улицу самостоятельно.

В тушении пожара задействовали 24 сотрудников МЧС, 3 автоцистерны, коленчатый подъемник и автолестницу.

Выясняются причины возгорания.

Ранее алтайские спасатели потушили два утренних пожара в Барнауле.