Соловьев сообщил, что от полученных ран умер военкор «России 24»

Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов умер. Накануне он получил ранение при атаке дрона в Запорожской области во время съемок репортажа.

О кончине журналиста сообщил телеведущий Владимир Соловьев во время эфира с представителем МИД РФ Марией Захаровой, указывает "Коммерсантъ".

После ранения Бориса Максудова доставили в больницу Минобороны. Пресс-служба ведомства сообщала, что ему «оказана вся необходимая медицинская помощь» и что «угрозы его жизни нет».

Ранее ФСБ и СК РФ установили соучастника убийства военного журналиста Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). Убийство Татарского готовил член украинской диверсионно-террористической группы 36-летний Юрий Денисов.