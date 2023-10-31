1 ноября
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Происшествия

Собаки стремительно умирают от страшного вируса в Сибири

За последнее время резко выросло количество случаев заболевания домашних собак в Новосибирске, пишет sibdepo.

Собака.
Собака.
СС0

Это — воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Для заболевания характерны острое протекание и вся симптоматика интоксикации.

По мнению ветеринаров, ситуация обострилась с уходом зарубежных вакцин с рынка. Пока нет настолько же эффективного отечественного препарата, поэтому заболеваемость высокая. При этом российские аналоги облегчают протекание болезни, снижают вероятность заражения, но не на 100%, указывает bfm.ru.

Между тем жители Барнаула жалуются на бродящих собак на детских площадках.

Родители боятся отпускать детей в школу. К счастью, собаки еще никого не укусили.

Также сообщалось, что специалисты отлавливают бездомных собак по наводкам барнаульцев.

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