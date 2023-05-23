Собака пробежала 100 км на Алтае, чтобы вернуться к своему сибирскому хозяину

Житель Новосибирска нашел свою собаку после серьезного ДТП на Алтае. Верный пес пробежал 100 км под дождем, чтобы вернуться к хозяину. Об этом сообщает "Сиб.фм".

В 2022 году Амир Файзулин поехал на отдых к границе с Монголией в Республике Алтай. Вместе с ним путешествовал верный друг - йоркширский терьер Локи.

На обратном пути мужчина неудачно затормозил и потерял управление. Машина три раза перевернулась, собака вылетала из машины. Сибиряк долго искал питомца, но не смог его найти в незнакомом месте.

Амиру пришлось продать разбитый автомобиль и вернуться домой в Новосибирск. Мужчина попал в кардиологическое отделение, а после выписки начал поиски.

На объявление о пропаже откликнулась женщина. Она рассказала, что нашла собаку в 100 км от места ДТП. Новые хозяева вылечили животное и приютили на время. А когда хозяин нашелся - вернули.

Жительница Алтайского края и Амир договорились, что первый щенок из потомства путешественника отправится на Алтай.

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