Под угрозой воды и огня. Ждать ли на Алтае мощных паводков и лесных пожаров весной 2024 года, рассказал эксперт

Весна на Алтае не только радует жителей цветением маральника, но и заставляет не на шутку встревожиться. Ведь она знаменует начало паводка и лесных пожаров. Как Алтайский край и Республика Алтай готовятся к природным катаклизмам, рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на пресс-конференции ТАСС.

Паводок на Алтае начинается заметно раньше, по сравнению с остальными сибирскими регионами, отмечал недавно начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский. По этой причине Алтайский край и Республика Алтай находятся в особой зоне риска.

Ежегодно паводок в регионах проходит в два этапа. Первый можно наблюдать уже сейчас – это конец марта и начало апреля. Опасность заключается в том, что если слишком быстро сходит снег или образуется ледяной затор в русле реки, то тогда река выходит из берегов и может затопить ближайшие населенные пункты.

Свою роль сыграла и капризная погода зимой. Из-за серьезного перепада температур на земле сформировался прочный ледяной слой, не пропускающий воду в почву.

Паводок в Краснощеково. krasnoschekovo.ru

В зоне риска

По данным Виктора Орлова, угрозе подтопления подвержены 173 населенных пункта в Алтайском крае и 44 в Республике Алтай - всего 35 699 человек. Это самое больше число в СФО.

«По предварительным данным, у нас есть угроза подтопления в бассейне реки Бия в Республике Алтай и в бассейне рек Обь, Чумыш, Катунь, Алей и малых рек», - отметил Виктор Орлов.

В связи с этим в двух регионах начались оперативные работы по подготовке к сезонному паводку, например, распиловка и зачернение льда. По данным начальника ГУ МЧС по Новосибирской области, оба Алтая обеспечены необходимыми силами и средствами. В Республике Алтай личный состав насчитывает более 2,7 тыс. человек и 545 единиц техники, в Алтайском крае — более 5,3 тыс. человек и 871 единицу техники.

Подготовка к весеннему паводку в Алтайском крае Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

В том числе идет подготовка населенные пункты, отрезанные от нормального жизнеобеспечения. Власти сел вместе со спасателями заготавливают еду, медикаменты и предметы первой необходимости впрок. В Республике Алтай таких пунктов 43, в Алтайском крае — 30.

«Особое беспокойство во всех субъектах вызывают бесхозные гидротехнические сооружения (ГТС), которые никто не обслуживает. Каждый год мы занимаемся наведением порядка в этом вопросе, сегодня 62 (14 из них в Алтайском крае — при. Ред.) бесхозных ГТС находятся на нашем пристальном контроле», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирском области.

23 мая Обь у Барнаула превысила критический уровень. В устье Барнаулки поднимается вода. Паводок на Алтае-2017. Олег Богданов

В половину меньше и в два раза больше

Что касается лесных пожаров, то с ними тоже стоит быть начеку. Хорошая новость в том, что их становится меньше. За 2023 год Республике Алтай число пожаров снизилось на 31% (с 95 до 66), а в Алтайском крае — на 54% (с 597 до 276).

Однако прошлый год для Алтайского края был непростым. От огня пострадало в два раза больше природных площадей, чем за 2022 год. Самым масштабным можно считать пожар в Егорьевском районе. Он длился почти 10 дней, площадь возгорания составила 10 тыс. га.

Наиболее сложную обстановку по ландшафтным пожарам ожидают в Алтайском крае в период апрель-май. Приблизительная дата начала пожароопасного сезона — с 1 по 5 апреля 2024 года, сообщили на пресс-конференции.

Спасатели напоминают, что основные причины лесных и ландшафтных пожаров: аномально жаркая погода и человеческая неосторожность (неправильное обращение с огнем, разведение костра в неположенном месте и т. д.)

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