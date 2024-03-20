Смертельное ДТП случилось на объездной дороге в Ленточном бору Барнаула. Видео с места аварии

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Погиб один из водителей и женщина-пассажир.
Расследование смертельной аварии — на контроле у прокуратуры Алтайского края. Начата проверка.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП в Алтайском крае. Тогда несколько легковых автомобилей столкнулись на трассе К-09 в Змеиногорском районе.
Водитель за рулем Toyota Premio при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.
После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio.
В результате ДТП четыре человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.
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