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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Вечером 28 сентября в Калманском районе произошло смертельное ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Известно, что столкнулись две иномарки.

Пассажир одного из автомобилей скончался на месте. Еще троих участников ДТП госпитализировали в больницу №1 г. Барнаула.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле мужчина угнал автомобиль у пенсионера.

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