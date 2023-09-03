Смертельное ДТП на Чуйском тракте

Машина марки Honda Fit, двигаясь со стороны Искитима в сторону Черепаново, выехала на полосу встречного движения для того, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль.
Уворачиваясь от встречного транспорта, Honda Fit столкнула попутный автомобиль при резком перестроении. Обе машины улетели в кювет.
В результате ДТП водитель автомобиля Honda, женщина 1991 г.р. получила тяжелые телесные повреждения. Также два пассажира автомобиля Honda Fit, мужчины 1968 и 1984 годов рождения, скончались на месте.
Еще одного пострадавшего с травмами также доставили в больницу.
Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей.