Смертельный матч: во время урагана обрушилась трибуна стадиона. Есть погибшая, 26 человек пострадали

Накануне из-за шквалистого ветра в Ростове-на-Дону перевернулись трибуны на стадионе. В этот момент там проходил матч в рамках детского кубка по футболу.

Следователи на месте ЧП в Ростове-на-Дону.

Одна женщина погибла. Не менее 26 человек пострадали, большинство - дети, указывает Газета.Ru. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, их экстренно госпитализировали.

Всего на трибунах находилось порядка 30 человек.

Следователи выясняют, по каким причинам случилось ЧП. Возбуждено уголовное дело.

В 2015 году сообщалось, что конструкции стадиона "Динамо" угрожают безопасности пешеходов. Сообщество ссылается на ответ администрации Центрального района жителю Барнаула.

В нем прокомментирована просьба установить потивопарковочное ограждение на участке от улицы Никитина по улице Горького вдоль стадиона "Динамо".

Администрация сообщила, что прилегающая к стадиону территория не является пешеходной зоной, так как навесная часть трибун, опирающихся на железобетонные колонны, представляет опасность для пешеходов.