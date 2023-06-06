Смертельный глоток: более 20 россиян погибли от суррогата

Накануне сообщалось, что от отравления сидром восемь человек скончались в Самарской области. Поздно вечером замгубернатора Нижегородской области в соцсети сообщил об аналогичных отравлениях. Правда, не указал, каким напитком насмерть отравились проживающие на этой территории.

Замглавы региона сообщил, что появились первые первые случаи отравления. Есть летальные исходы, пишет Газета.Ru.

В настоящее время врачи борются за жизнь нескольких человек. Причиной отравлений стал этиленгликоль, который содержался в составе суррогатных алкогольных напитков.

Между тем накануне местные полицейские обнаружили склад с партией опасного пивного напитка, из-за употребления которого погибли люди в Ульяновской области.

Число пострадавших от отравления поддельным напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской области выросло до 43 человек.

Также сообщалось о гибели 12 человек после употребления некачественного яблочного сидра в Ульяновской и Самарской областях.

По последним данным, число скончавшихся от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области выросло до 16, заявил губернатор региона Алексей Русских. Контрафактным сидром также отравились три человека в Самарской области (двое из них скончались) и два — в Удмуртии, указывает bfm.ru.

"Мистер Сидр"

Потерпевшие пили один напиток — яблочный сидр «Мистер Сидр». В Димитровграде он продавался в пивных сетках Beer Hounds и «Территория», а в поселке Винтай Самарской области его производили на Гаражной улице.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около ста 30-литровых бутылок сидра.

Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.

В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.

Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный "коньяк" и скончалась на следующий день.

Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.

Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.