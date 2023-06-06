Смертельный глоток: более 20 россиян погибли от суррогата

Замглавы региона сообщил, что появились первые первые случаи отравления. Есть летальные исходы, пишет Газета.Ru.
В настоящее время врачи борются за жизнь нескольких человек. Причиной отравлений стал этиленгликоль, который содержался в составе суррогатных алкогольных напитков.
Между тем накануне местные полицейские обнаружили склад с партией опасного пивного напитка, из-за употребления которого погибли люди в Ульяновской области.
Число пострадавших от отравления поддельным напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской области выросло до 43 человек.
Также сообщалось о гибели 12 человек после употребления некачественного яблочного сидра в Ульяновской и Самарской областях.
По последним данным, число скончавшихся от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области выросло до 16, заявил губернатор региона Алексей Русских. Контрафактным сидром также отравились три человека в Самарской области (двое из них скончались) и два — в Удмуртии, указывает bfm.ru.
"Мистер Сидр"
Потерпевшие пили один напиток — яблочный сидр «Мистер Сидр». В Димитровграде он продавался в пивных сетках Beer Hounds и «Территория», а в поселке Винтай Самарской области его производили на Гаражной улице.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли около ста 30-литровых бутылок сидра.
Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.
В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.
Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный "коньяк" и скончалась на следующий день.
Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.
Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.
Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.